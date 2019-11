Actualidade

Pelo menos 23 pessoas morreram na sequência da queda de um avião sobre um bairro da cidade de Goma, na República Democrática do Congo (RDCongo), informaram hoje as autoridades locais.

Contabilizamos "23 corpos até ao momento", indicou o coordenador da proteção civil de Goma, Joseph Makundi, em declarações à Agência France Presse (AFP).

Um funcionário do aeroporto de Goma, Richard Mangolopa, já tinha afirmado hoje que estavam a bordo do avião 19 pessoas, entre as quais 17 passageiros e dois tripulantes.