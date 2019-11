Taça Libertadores

A equipa do Flamengo, treinada pelo português Jorge Jesus, já chegou ao Rio de Janeiro, onde é hoje aguardada por milhares de pessoas, que querem juntar-se às comemorações da conquista da Taça dos Libertadores da América.

Depois de ter aterrado no aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, proveniente de Lima, no Peru, a comitiva vai mostrar a taça conquistada no sábado, mas não passará no estádio do Maracanã.

Os jogadores e a equipa técnica irão de autocarro para a igreja da Candelária, no centro do Rio, onde começará o desfile dos campeões. O percurso será em veículo aberto da igreja até o monumento Zumbi dos Palmares, pela avenida Presidente Vargas.