Actualidade

Porto, 24 nov 2019 (Lusa) --- A Fundação do Gil é a vencedora do Prémio Manuel António da Mota, no valor de 75 mil euros, com o projeto Cuidados Domiciliários Pediátricos, que desde 2017 abrange sete distritos e 33 concelhos, foi hoje divulgado.

"Através do seu segundo projeto, Cuidados Domiciliários Pediátricos, apresentado no contexto do Prémio, a Fundação do Gil tem operado como uma plataforma fundamental para o acompanhamento da criança com doença crónica e/ou fragilidade clínica, e família. Este projeto opera na região de Lisboa, e, desde 2017 em dois hospitais do Porto (São João e Centro Materno-Infantil), tendo, desde então, realizado mais de 550 visitas domiciliárias a mais de 280 crianças", descreve a organização.

Foram 10 as candidaturas finalistas a esta 10.ª edição do Prémio, entregue hoje no Porto, no Centro de Congressos da Alfândega, tendo ficado em segundo e terceiro lugar a Associação Dignitude e a ASAS - Associação de Solidariedade, respetivamente.