Actualidade

O fundador do Livre Rui Tavares assumiu hoje partilhar da perplexidade com que muitos têm visto a polémica do voto da deputada sobre Gaza, prometendo o regresso à trilha de um "partido sério e empenhado nos verdadeiros temas".

Em declarações aos jornalistas à entrada para Assembleia do Livre que hoje decorre em Lisboa, Rui Tavares remeteu para essa reunião a análise e todas "as decisões necessárias para fazer avançar o partido", mas fez questão de deixar uma mensagem.

"Quero deixar uma mensagem a todos aqueles que votaram no Livre, seguem a política portuguesa, a todos os nossos concidadãos: é a de que sei que muitos estão perplexos e quero que tenham consciência de que nós também estamos", afirmou.