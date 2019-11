Actualidade

O Mafra, da II Liga de futebol, eliminou hoje o Moreirense da Taça de Portugal, ao vencer por 3-1 no terreno do clube minhoto do principal escalão, e qualificou-se para os oitavos de final.

A formação da região saloia, oitava classificada da II Liga, chegou pela segunda vez aos 'oitavos', tal como em 2009/10, graças aos golos do brasileiro Diego Medeiros, aos 14 e 68 minutos, o segundo na conversão de uma grande penalidade, e de Joel, aos 49.

Aos 90+2, Fábio Abreu ainda reduziu para o Moreirense, 13.º da I Liga, que foi o segundo emblema primodivisionário eliminado nesta ronda, depois do Gil Vicente, que foi derrotado pelo Sporting de Braga (1-0).