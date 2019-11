Actualidade

O deputado do PS Ascenso Simões defendeu que só a "progressiva transparência" salva "a democracia parlamentar dos populismos" e avisa contra "mais regras" que "implicam ainda menos transparência" na Assembleia da República.

A advertência é feita pelo parlamentar socialista numa carta enviada ao presidente da nova comissão de Transparência e Estatuto do Deputado, Jorge Lacão, também do PS, em que expressa a sua opinião acerca da polémica em torno de as reuniões da comissão serem abertas ou fechadas no tratamento de questões de imunidades ou impedimentos dos deputados.

"A falta de transparência da atividade política não se resolve com mais regras que implicam ainda em menos transparência. Algumas das iniciativas que foram aprovadas na legislatura passada são exemplos claros disso e vão confrontar os parlamentares com novas campanhas de desprestígio", lê-se na carta de Ascenso Simões, a que a Lusa teve acesso.