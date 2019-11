Actualidade

O primeiro-ministro considerou hoje ser "muito cedo" para "preocupações" como a de uma eventual coligação negativa para aprovar a redução do IVA da eletricidade, admitindo que "todos" querem diminuir a fatura elétrica, mas é preciso "escolher prioridades".

"É muito cedo para estarmos neste momento ainda com as preocupações sobre o que é que vai acontecer no debate orçamental. Nós entregaremos a nossa proposta no dia 16 de dezembro e é natural que todos os partidos na Assembleia da República apresentem também as suas propostas", afirmou António Costa em declarações aos jornalistas no Porto, à margem da cerimónia de entrega do Prémio Manuel António da Mota.

Apontando o "compromisso geral de todos relativamente aos objetivos fundamentais de continuar a apostar no crescimento económico, a melhorar o rendimento das famílias, a criar boas condições para que as empresas possam continuar a investir e a criar mais e melhor emprego", o primeiro-ministro salientou que é preciso "conseguir os equilíbrios necessários, porque os recursos são sempre finitos e as necessidades são sempre ilimitadas".