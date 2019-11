Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, anunciou hoje, em Lisboa, que vai marcar o XXI congresso do partido para 27, 28 e 29 de novembro de 2020, sustentando que o país mantém "os mesmos graves problemas estruturais".

Jerónimo de Sousa falava numa conferência de imprensa, na sede do partido, após a conclusão de uma reunião de dois dias do Comité Central do PCP para análise da atual situação política e social, e tarefas do partido.

"Marcada por um quadro político distinto dos últimos anos, a situação do país expõe os mesmos e graves problemas estruturais que estão na raiz dos significativos atrasos no seu desenvolvimento", declarou o secretário-geral, sobre o diagnóstico dos comunistas, responsabilizando PS, PSD e CDS pelos problemas nacionais.