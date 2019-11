Actualidade

O primeiro-ministro remeteu hoje para o congresso da próxima semana da Associação Nacional de Municípios a posição e calendário do Governo para a regionalização, mas antecipou que não será "politicamente próprio" avançar face à oposição do Presidente da República.

"Sabendo-se, como se sabe, que o Presidente da República é um dos maiores adversários dessa ideia, acho que não seria muito saudável para o país entrarmos agora num grande conflito institucional com o Presidente da República", afirmou António Costa em declarações aos jornalistas no Porto, à margem da cerimónia de entrega do Prémio Manuel António da Mota.

Salientando que a regionalização "não pode ser um fator de conflito e de divisão, mas deve ser um fator de unidade no país", o chefe de Governo defendeu que "se deve avançar nos passos seguros e com o terreno suficientemente sólido para que o voluntarismo não conduza ao mesmo resultado que conduziu há 20 anos".