Taça Libertadores

Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais no Rio de Janeiro, Brasil, na sequência de confrontos com a polícia, durante os festejos da vitória do Flamengo na Taça Libertadores.

O Sistema Municipal de Saúde do Brasil informou, em comunicado, que houve "vítimas de agressão, quedas, ferimentos de balas de borracha, gás lacrimogéneo ou spray de pimenta".

Pelo menos 23 pessoas pessoas, incluindo crianças, tiveram de receber tratamento médico, de acordo com a Globonews.