O arranque do debate na generalidade da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020 foi adiado para terça-feira devido à morte súbita do deputado Gilman dos Santos, presidente da União Democrática Timorense (UDT).

A decisão de adiamento foi tomada numa conferência de líderes das bancadas convocada de urgência hoje, pouco antes do arranque previsto do debate, e quando foi conhecido o óbito do deputado eleito em 2018.

O debate na generalidade deveria decorrer até quarta-feira, antes do início do debate na especialidade, prolongando-se agora até sexta-feira, com a especialidade a começar na próxima segunda.