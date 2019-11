Actualidade

Organizadores filipinos pediram desculpa a seleções nacionais de três países, incluindo Timor-Leste, pela confusão na sua receção no domingo, em Manila, onde vão participar na 30.ª edição dos Jogos do Sudeste Asiático.

Equipas tiveram que esperar várias horas no aeroporto - os timorenses esperaram mais de três horas -, com grande confusão na organização do transporte.

A confusão alargou-se depois à estadia, com atletas a serem levados para hotéis errados.