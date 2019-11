Actualidade

O Presidente da Colômbia iniciou no domingo diálogo social para tentar travar a contestação no país que começou na quinta-feira com os manifestantes a saírem à rua contra a política económica e social do atual Governo.

"Por volta das 15:00 (20:00 em Lisboa) de domingo, o Presidente Ivan Duque Marquez iniciou o Diálogo Social com prefeitos eleitos" nas eleições locais de outubro e que vão tomar posse em janeiro, informou a presidência em comunicado.

Segundo o comunicado, Ivan Duque enunciou aos prefeitos eleitos "os avanços e desafios do seu governo" e ouviu as posições dos prefeitos em relação à educação, saúde, paz ou infraestrutura, segundo o texto.