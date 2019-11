Actualidade

O tribunal eleitoral do Uruguai anunciou, no domingo, que o resultado da segunda volta das presidenciais estava muito renhido para declarar um vencedor e vai esperar por uma nova contagem para se pronunciar.

"O tribunal não vai anunciar o vencedor esta noite [madrugada em Lisboa]", e vai pronunciar-se "até sexta-feira", declarou o presidente da instituição, José Arocena.

Com mais de 98,5% dos votos contados, a diferença de cerca de 30 mil votos entre Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional (PN, centro-direita) e Daniel Martinez, da Frente Ampla (FA, esquerda) é inferior ao número de boletins em dúvida, o que vai obrigar as autoridades eleitorais a realizarem uma nova contagem total.