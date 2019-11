Actualidade

O crime violento aumentou 16,2% em Macau nos nove meses, em relação ao mesmo período homólogo de 2018, sobretudo devido ao crescimento dos sequestros associados ao jogo, anunciaram hoje as autoridades.

Depois do balanço apresentado em setembro, as autoridades voltaram a dar conta de um aumento no número de sequestros, agora de 232 para 278 casos (+19,8%). Os roubos cresceram de 47 para 61 (+29,8%) e as violações subiram de 19 para 32 casos (+68,4%), sendo aqueles que mais contribuíram percentualmente para o aumento da criminalidade violenta, quando em setembro já registara um acréscimo de 8,4%.

Em conferência de imprensa, o secretário para a Segurança justificou esta subida com o reforço das ações das forças de segurança nos casinos e zonas periféricas, algo que se verificou também no combate aos crimes de agiotagem, frisou.