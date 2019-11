Macau/20 anos

Duas décadas após a transição, a população de Macau permanece desinteressada em política, graças a uma educação que não favorece o espírito crítico, a melhoria do nível de vida ou o receio de represálias.

Na quarta-feira passada, enquanto dezenas de manifestantes pró-democracia permaneciam barricados na Universidade Politécnica de Hong Kong, do outro lado do estuário do Rio das Pérolas, em Macau a grande notícia do dia era a chegada de um dragão mecânico.

Bill Chou Kwong-ping fala de uma maioria "silenciosa, o que não quer necessariamente dizer que não se interessem por política".