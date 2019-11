Hong Kong

A líder de Hong Kong, Carrie Lam, disse hoje que vai ouvir com "humildade e seriedade" a sociedade depois da esmagadora vitória dos candidatos pró-democracia nas eleições de domingo sobre o campo pró-Pequim.

"O Governo de Hong Kong vai ouvir as opiniões dos membros do público com humildade e seriedade", apontou Carrie Lam em comunicado divulgado no 'site' do Governo, acrescentado que "respeita os resultados das eleições".

A líder de Hong Kong afirmou que podem existir "várias análises e interpretações na comunidade em relação aos resultados" e que muitas delas são da opinião que "os resultados refletem a insatisfação das pessoas com a situação atual e com os problemas profundos da sociedade".