Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje que todos os cidadãos devem "meter a colher" para eliminar a violência contra as mulheres.

"Todos nós em sociedade, cada um de nós, tem a responsabilidade de na sua família, nos seus vizinhos, nos seus colegas, entre os seus amigos não tolerar, não pactuar, não silenciar e de meter mesmo a colher para eliminarmos a violência sobre as mulheres", afirmou António Costa numa mensagem por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinala hoje.

"Cada um de nós tem o dever de agir. O provérbio tradicional que entre marido e mulher não se mete a colher não é aceitável. Aquilo que é dever de cada um de nós é metermos mesmo a colher. É um dever de cada um", sublinhou o primeiro-ministro.