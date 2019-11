Actualidade

Documentos internos do Partido Comunista Chinês difundidos hoje por um consórcio de jornalistas de investigação revelam os esforços para assimilar minorias étnicas chinesas de origem muçulmana em campos de doutrinação no extremo noroeste da China.

Os detalhes sobre o funcionamento interno dos campos, onde cerca de um milhão de membros das minorias étnicas uigur e cazaque são mantidos em detenções extrajudiciais, constam em documentos "secretos" e que servem como manual de operações para a burocracia da região de Xinjiang.

Predominantemente muçulmanos, os uigures e os cazaques são etnicamente distintos do grupo étnico maioritário do país, os chineses han, que constituem já a maioria da população em Xinjiang, região chinesa que faz fronteira com o Afeganistão e Paquistão.