Sem-abrigo

A Câmara do Funchal tem sinalizados 94 casos de pessoas sem-abrigo no concelho, o maior número na Madeira, e aposta em encontrar soluções para os tirar da rua, disse a vereadora do Desenvolvimento Social.

Segundo Madalena Nunes, o concelho do Funchal é o território na Madeira que tem mais pessoas sem-abrigo, sendo que, de acordo com os dados da Associação Conversa Amiga (ACA), há um total de 94 pessoas sinalizadas, das quais 72 "pernoitam na rua" e 22 "não têm casa, estando em situações temporárias de alojamento".

Dessas 94 pessoas, quatro são estrangeiras (um inglês, um guineense, um polaco e um espanhol) e as restantes portuguesas.