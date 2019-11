Sem-abrigo

Nas ruas do Funchal, na Madeira, dormem 72 pessoas sem-abrigo, um número que tem crescido e que é composto sobretudo por jovens dependentes de drogas, indicou a coordenadora do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (CASA).

"O número varia todos os meses - a contagem é mensal - e tendencialmente está a subir", disse Sílvia Ferreira, coordenada da delegação regional do CASA, instituição que integra o grupo de trabalho responsável pela avaliação dos sem-abrigo no arquipélago, juntamente com a Associação Protetora dos Pobres, a Associação Conversa Amiga e a Assistência Médica Internacional.

Segundo a responsável, além dos 72 sem-abrigo, estão ainda sinalizadas 22 outras pessoas que dispõe apenas de um quarto rudimentar para pernoitar.