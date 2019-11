Actualidade

Um submarino carregado com 3.000 quilogramas de cocaína passou por Cabo Verde e por Portugal antes de ser intercetado no domingo na Galiza, em Espanha, segundo a imprensa regional espanhola.

A embarcação, que partiu da América Latina, tinha a bordo três tripulantes, dois dos quais foram detidos no domingo, enquanto um terceiro conseguiu fugir, de acordo com fontes da Guarda Civil espanhola que não faz declarações enquanto a operação estiver a decorrer.

As autoridades espanholas estão a tentar aceder ao interior do submarino, encalhado numa península no município de Cangas de Morrazo, na Galiza.