O antigo líder da claque do Sporting Juventude Leonina Fernando Mendes compareceu hoje pela primeira vez numa sessão do julgamento da invasão à Academia do clube, em Alcochete, sem prestar declarações ao coletivo de juízes.

Fernando Mendes é um dos 44 arguidos no processo e tinha sido o único a não comparecer até hoje nas sessões do julgamento, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, devido a questões de saúde.

O atual líder da Juve Leo, Mustafá, o antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do clube, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.