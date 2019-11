Actualidade

O condutor do camião frigorífico onde morreram 39 cidadãos vietnamitas em Essex, Inglaterra, declarou-se hoje culpado da acusação de auxílio à imigração ilegal.

Maurice Robinson, 25 anos, natural da Irlanda do Norte, participou na sessão do tribunal que está a julgar o caso através de videoconferência por se encontrar no estabelecimento prisional de segurança máxima de Belmarsh, sul de Londres.

Robinson é acusado de 39 homicídios, entre outros crimes, por ter conduzido o veículo pesado, que foi localizado na povoação inglesa de Grays, e onde se encontravam os corpos de 31 homens e oito mulheres de vários pontos do Vietname, entre os quais dez adolescentes.