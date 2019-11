Actualidade

O primeiro-ministro português, António Costa, destacou hoje a importância da introdução do Dia da Língua Portuguesa pela Unesco nos calendários oficiais, sublinhando que esta é uma prioridade da política externa portuguesa.

"O reconhecimento pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) do 05 de maio como o dia oficial da língua portuguesa é muito importante para o reconhecimento global desta língua que é falada oficialmente em 9 países, quatro continentes e é a quinta mais utilizada no espaço da internet. E a língua tem de ter cada vez maior presença no domínio cultural e científico", disse o primeiro-ministro em declarações aos jornalistas em Paris.

Antes da promulgação final do Dia Mundial da Língua Portuguesa pela 40.º Conferência Geral da Unesco, o governante português visitou a sede da instituição em Paris, reunindo-se com a sua diretora, Audrey Azoulay, e os embaixadores dos países da CPLP.