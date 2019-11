Actualidade

O 71º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos vai ser assinalado no próximo dia 07, em Algés, Oeiras, com um jantar-debate sobre o constitucionalismo numa sociedade global fundada nos valores da ética e da ecologia.

Esta iniciativa é promovida em conjunto pela Associação Humana Fraternitas, pelo Grémio Lusitano e pela área das ciências da religião da Universidade Lusófona.

Segundo uma nota da Associação Humana Fraternitas, presidida por Eduardo Meira da Cunha, o debate conta com a participação do jornalista Henrique Monteiro, do professor catedrático Nelson Lourenço e do docente e coordenador da área de ciência das religiões da Universidade Lusófona, Paulo Mendes Pinto.