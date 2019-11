Actualidade

A Namíbia regressa esta quarta-feira às urnas para reeleger, sem surpresas e não obstante a forte recessão e o ressentimento crescente da população, o antigo movimento de libertação SWAPO, que lidera o país desde a independência, em 1990.

A reeleição do Presidente Hage Geingob, 78 anos, para um segundo mandato e ocupação de uma larga maioria dos 96 assentos parlamentares por deputados provenientes da SWAPO (Organização do Povo do Sudoeste Africano na sigla inglesa) são mais do que esperadas e apenas a participação dos 1,4 milhões de eleitores poderá constituir-se como indicador útil do contentamento da população, que conta com mais um terço de desempregados.

Nas últimas eleições, em 2014, a SWAPO obteve 80% dos votos, a sua maior percentagem de sempre, enquanto o Geingob arrecadou 87% dos boletins destinados ao escrutínio presidencial.