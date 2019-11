Actualidade

O ativista e dirigente da Organização Não Governamental (ONG) SOS Racismo Mamadou Ba abandonou hoje o BE, do qual era militante e ex-dirigente, em "profunda divergência" com aquilo em "que o partido se tornou ao longo do tempo".

"A ligação com o BE, que hoje termina, dura desde da sua fundação e, nesses 20 anos, para além da militância, partilhei responsabilidades coletivas enquanto membro da Mesa Nacional, da Comissão de Direitos e da Coordenadora Concelhia de Lisboa. Formalizo hoje a minha desvinculação do Bloco depois de uma decisão tomada em janeiro deste ano, no rescaldo dos acontecimentos do Bairro Jamaica", lê-se num breve comunicado de Mandou Ba.

A desvinculação "resulta de uma profunda divergência, pois o que renego não é o projeto que deu origem ao BE, mas no que o partido se tornou ao longo do tempo", refere a nota.