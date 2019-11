Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou hoje orgulho em Jorge Jesus, por ter vencido, como treinador do Flamengo, a Taça Libertadores da América, e afirmou que está a ponderar condecorá-lo por esse feito.

"O meu impulso imediato era condecorá-lo, mas por muito grande que seja a emoção no exercício do meu mandato tenho de ouvir o Conselho das Ordens e tenho de ponderar se há outros que não foram condecorados e merecem, porque venceram uma taça europeia de relevância continental ou venceram mesmo uma taça intercontinental", declarou o chefe de Estado, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava à saída do Espaço Júlia - Resposta Integrada de Apoio à Vítima, que hoje visitou, para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, acrescentou: "Mas que ele merece, de facto, todas as homenagens, isso merece".