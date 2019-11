Actualidade

A GNR anunciou hoje a detenção, em flagrante delito, de dez pessoas, com idades entre 16 e 48 anos, por furto de 180 quilos de castanhas, na localidade de Ranhados, no concelho da Mêda, distrito da Guarda.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, as detenções foram efetuadas no domingo, por militares do Posto Territorial da Mêda, após o proprietário do terreno ter dado o alerta para o furto das castanhas.

A GNR explica em comunicado enviado à agência Lusa que o proprietário informou que quando chegou à sua propriedade "percebeu que estaria a ser alvo de furto, naquele preciso momento, por diversas pessoas que desconhecia".