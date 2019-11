Taça Libertadores

O treinador do Tottenham, José Mourinho, manifestou-se hoje "feliz" por Jorge Jesus ter vencido, como treinador do Flamengo, a Taça Libertadores em fuebol, mas refreou a ideia de que os treinadores portugueses são melhores.

"Uma coisa não podemos desmentir: um treinador português foi campeão da Europa, um treinador português foi campeão em África e um treinador português foi campeão na América do Sul. Sou mesmo 100% português, mas não penso que sejamos os melhores do mundo. Há muito bons treinadores em todo o mundo, a qualidade não tem a ver com a nacionalidade", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo para a Liga dos Campeões, frente ao Olympiacos, marcado para terça-feira, em Londres.

Questionado por um jornalista português, Mourinho disse que é positivo existirem bons treinadores lusos em diferentes partes do mundo, pois dão prestígio aos profissionais do país.