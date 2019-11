Actualidade

O treinador português Jorge Jesus, campeão sul-americano e brasileiro pelo Flamengo no fim de semana, recebeu hoje "emocionado" o título de cidadão do Rio de janeiro na câmara dos vereadores da cidade.

"Fiquei emocionado, porque já há uma ligação muito estreita entre estes dois países e tive oportunidade, aqui no Brasil, de ver muitas pessoas com ligações portuguesas. Queria agradecer [a homenagem] como português e, hoje, como cidadão 'carioca'. Antes de ser cidadão 'carioca', já era um cidadão brasileiro porque Portugal está ligado ao Brasil desde 1.500", disse.

O técnico do Flamengo voltou a dizer que se sente grato pela oportunidade de dirigir a equipa mais popular do Brasil, com 40 milhões de adeptos.