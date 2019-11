Operação Marquês

O antigo secretário de Estado dos Transportes do Governo PSD/CDS-PP, Sérgio Monteiro, vai ser interrogado como testemunha, a 04 de dezembro, na Operação Marquês, sobre a sua intervenção na concessão do troço de TGV Poceirão/Caia.

No último volume da Operação Marquês, hoje consultado pela agência Lusa no Tribunal Central de Instrução Criminal, é dito que Sérgio Monteiro teve intervenção na Garantia Bancária prestada pelo Caixa BI no âmbito do Programa do Procedimento relativo ao concurso para a concessão RAV Poceirão/Caia, ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid, que não chegou a ser construída.

Da análise dos autos é ainda feita uma referência a cláusulas sugeridas pelo consórcio Elos aos bancos financiadores do negócio da concessão.