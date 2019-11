Actualidade

Um homem de 58 anos foi detido na quinta-feira, em Lisboa, por suspeita de ter furtado joias no valor de 124 mil euros de uma carrinha de transporte personalizado de valores, anunciou hoje a PSP.

O homem, oriundo de um país fora da União Europeia, é suspeito do furto qualificado a uma carrinha de transporte personalizado de valores, nomeadamente de ouro e joias, cometido na quinta-feira, perto da Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Aproveitando uma distração do motorista, que não trancou a porta, o suspeito, "de forma discreta", acedeu ao interior da viatura "subtraindo uma caixa com dezenas de peças de joalharia no valor de mais de 124.000 euros, abandonando o local logo de seguida numa viatura alugada", contou a PSP.