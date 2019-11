Actualidade

A Câmara de Lisboa vai criar um centro de alojamento de emergência para mulheres vítimas de violência, uma das "prioridades absolutas" inscritas no II Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra as mulheres, que será discutido quarta-feira.

"Queremos que o centro seja uma resposta para este mandato [da autarquia], é uma prioridade absoluta", disse à Lusa fonte do gabinete do vereador Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS), subscritor do "II Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra as mulheres, Violência Doméstica e de Género 2019-21), que será debatido esta semana na reunião do executivo municipal.

De acordo a mesma fonte, o edifício onde ficará instalado o centro de alojamento, na zona do Rato, já foi identificado e o objetivo é requalificar o espaço "o mais breve possível".