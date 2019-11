Actualidade

Um espetáculo "disruptivo", que se aproxima da dúvida do que é a realidade do teatro, foi como Pedro Saavedra definiu a peça "O Fim do Teatro", a estrear em 05 de dezembro, no Centro Cultural da Malaposta, em Odivelas.

"Fomos buscar coisas do [dramaturgo Luigi] Pirandello e do pós-absurdo", nesta peça que consiste "numa espécie de revolução e de luta de vários tempos e de vários ideais de teatro", disse o autor e encenador do espetáculo que regressa agora ao teatro com esta peça que sobe ao palco no Centro Cultural da Malaposta, em Olival Basto, concelho de Odivelas, no distrito de Lisboa.

A ação da peça centra-se num diretor de teatro e numa atriz que, embora esquecidos, se conhecem há muito tempo e se encontram para fazer teatro.