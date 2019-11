Guiné-Bissau/Eleições

A missão de observação eleitoral dos Estados Unidos da América (EUA) às eleições presidenciais de domingo na Guiné-Bissau considerou hoje que a votação decorreu com calma e transparência e com uma forte participação de eleitores.

"As equipas de observação dos Estados Unidos testemunharam um processo de votação calmo, transparente e eficiente e observaram alta participação de eleitores, uma atmosfera positiva e conduta profissional da equipa de votação e das forças de segurança", refere um comunicado da representação diplomática dos EUA em Bissau.

No comunicado, os observadores norte-americanos revelam que foram verificadas "questões técnicas menores", que não tiveram um "impacto material na credibilidade ou no espírito geral do processo eleitoral".