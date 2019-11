Guiné-Bissau/Eleições

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) considerou hoje que as eleições presidenciais de domingo na Guiné-Bissau realizaram-se "num clima de calma e cordialidade" e que os incidentes registados não puseram em causa o processo.

Numa conferência de imprensa num hotel da capital guineense, Bissau, o líder da missão, Soumeylou Maiga, ex-primeiro-ministro do Mali, pediu ainda aos candidatos para que "aceitem a vontade do povo da Guiné-Bissau" e que "qualquer contestação seja feita dentro do quadro legal".

Segundo o responsável, "não foram registados incidentes de maior", apenas ausência de nomes em algumas listas ou falta de tinta indelével em alguns locais, mas que "não puseram em causa o processo".