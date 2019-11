Actualidade

O Brasil registou uma queda de 22% no número de mortes violentas nos primeiros noves meses do ano, em comparação com o período homólogo de 2018, segundo dados referentes aos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Os números foram recolhidos pelo portal de notícias G1, que criou uma plataforma com o índice nacional de homicídios do Brasil, e que revela que entre janeiro e setembro deste ano foram assassinadas 30.864 pessoas, menos 8.663 mortes do que aquelas registadas no mesmo período do ano passado (39.527).

Apenas em setembro passado houve 3,3 mil assassinatos, contra os 4,1 mil assinalados em setembro de 2018.