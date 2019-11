Actualidade

A Presidência da República Democrática do Congo (RDCongo) anunciou hoje a realização de "operações conjuntas" entre o Exército nacional e a missão das Nações Unidas no país para "assegurar a paz e a segurança da população civil" no leste da RDCongo.

Num comunicado, a Presidência congolesa anunciou também a "instalação de um quartel-general avançado das forças armadas em Beni" (leste da RDCongo), em resultado de uma reunião urgente de um "conselho de segurança", em Kinshasa, que contou com o chefe de Estado, Félix Tshisekedi, e com a chefe da missão das Nações Unidas na RDCongo (MONUSCO), Leila Zerrougi.

As autoridades governamentais da RDCongo não especificaram, ainda assim, qualquer data para o lançamento destas operações conjuntas.