A cidade de Braga começou hoje a assinalar os 300 anos do nascimento e 250 anos da morte de André Soares, o arquiteto "riscador" do território bracarense e "mestre" do Barroco em Portugal.

Numa conferência de imprensa que marcou o arranque das comemorações, realizada ao final desta tarde, o vereador da Câmara Municipal de Braga responsável pelo Património, Miguel Bandeira, realçou que as efemérides vão ser assinaladas durante o ano todo, com o objetivo de "promover a compreensão alargada sobre a vida e obra de André Soares, particularmente junto das novas gerações".

André Soares nasceu em Braga, em 1729, e morreu em 1769, deixando obras em ferro, desenho, cartografia e arquitetura, nas quais se destacam a fachada da Basílica dos Congregados, a casa da Câmara, o Palácio dos Arcebispos, a Igreja de Santa Maria Madalena, intervenções no recinto do santuário do Bom Jesus, entre outros edifícios e obras.