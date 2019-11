Actualidade

Uma embarcação de pesca com seis cadáveres a bordo, presumivelmente oriunda da costa ocidental africana, foi detetada hoje ao largo da ilha cabo-verdiana de Santo Antão, disse à Lusa fonte da capitania local.

Em declarações à Lusa, o comandante da Capitania dos Portos do Barlavento, Aguinaldo Lima, explicou que a embarcação foi avistada durante a manhã, ao largo da ilha de Santo Antão, por dois pescadores locais, nas imediações da localidade das Pombas, no município do Paul.

"A embarcação foi rebocada para terra e foi chamado o Ministério Público e as autoridades de saúde para levantar os corpos. Estamos a aguardar mais informações", disse o comandante.