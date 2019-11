Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse hoje que a intermunicipalização da STCP é um "mau exemplo de descentralização", acusando o Governo de onerar ainda mais os municípios ao alterar o memorando de entendimento assinado em agosto.

"Este é, mais uma vez, um mau exemplo de descentralização, porque, basicamente, vai onerar os municípios, desonerando o Estado, mas, acima de tudo, aplicando-nos um preço diferente daquele que tinha sido combinado. (...). Acho que fica uma nódoa no negócio que era desnecessária e que a mim me penitencia. Tenho a certeza que, da nossa parte, tudo fizemos para que corresse bem", disse.

O autarca, que falava na reunião do executivo de hoje, sublinhou que não está em causa o assumir de responsabilidades do município na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), mas uma diferença de um milhão de euros, dos quais 700 mil euros cabem ao Porto.