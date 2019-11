Actualidade

O internacional português Ricardinho, designado melhor jogador do mundo de futsal por seis vezes, anunciou hoje que vai deixar os espanhóis do Inter Movistar no final da temporada, sem revelar qual o próximo clube.

"Venho anunciar que é minha última temporada no Inter Movistar. Conversei com o clube no terceiro dia da pré-temporada, em Segóvia, e disse que achava que era hora de deixar um clube que me deu tudo e que me fez crescer como jogador e como pessoa", disse o capitão da seleção portuguesa, na conta oficial na rede social Instagram.

A realizar a sétima época no clube da capital espanhola e em final de contrato, o ala, de 34 anos, vincou que vai "continuar a ser profissional" até final do ano, mas não divulgou qual o rumo que vai dar à carreira, na qual já se sagrou campeão europeu por Portugal, em 2018.