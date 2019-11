Actualidade

Portugal poderá tornar-se na próxima década "a maior referência na olivicultura moderna e eficiente", o terceiro maior produtor de azeite e o sétimo país com maior área de olival do mundo, segundo um estudo hoje divulgado.

A expectativa, que tem em conta "o crescimento esperado" do setor olivícola em Portugal nos próximos 10 anos, é admitida no estudo "Alentejo: A Liderar a Olivicultura Moderna Internacional", realizado por duas consultoras.

Portugal e, em particular, o Alentejo são o país e a região "com as melhores características para o desenvolvimento da olivicultura moderna no mundo", refere o estudo, que é apresentado hoje em Beja, na 6.ª edição das Jornadas da Olivum - Associação de Olivicultores do Sul.