Actualidade

O Alentejo tem a maior área de olival e é a região que mais azeitona e azeite produz em Portugal, graças ao regadio do Alqueva e à transformação de olivais tradicionais em modernos, segundo um estudo.

Trata-se do estudo "Alentejo: A Liderar a Olivicultura Moderna Internacional", que foi realizado por duas consultoras e é apresentado hoje em Beja na 6.ª edição das Jornadas da Olivum - Associação de Olivicultores do Sul.

"O Alentejo liderou a atual transformação da olivicultura internacional", refere o estudo, destacando o efeito do regadio da zona do Alqueva, onde, em agosto deste ano, existiam 55.185 hectares (ha) de olival, "mais de 90% moderno", que são "o maior reflexo de inovação, disrupção e desenvolvimento tecnológico do planeta".