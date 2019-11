Actualidade

O arranque do debate na generalidade da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020 foi adiado para segunda-feira devido à morte súbita do deputado Gilman dos Santos, presidente da União Democrática Timorense (UDT).

O início do debate, que já tinha sido adiado para hoje, foi novamente adiado para permitir, na quarta-feira, uma homenagem ao deputado Gilman Santos que morreu na segunda-feira.

O guião do debate prevê que o plenário comece com o discurso do primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, que apresentará e defenderá o OGE antes da leitura das conclusões do relatório e parecer da Comissão C, de Finanças Públicas.