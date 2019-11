Actualidade

O papa Francisco defendeu hoje no Japão que as universidades têm de ser "cada vez mais inclusivas" e devem manter a sua autonomia e liberdade.

As declarações do papa foram feitas na Universidade Sophia de Tóquio, fundada e gerida por jesuítas, no último ato da visita ao Japão, que começou no sábado.

Num auditório repleto de jovens, o papa afirmou que, tendo em conta que as universidades "continuam a ser o principal local em que os futuros líderes são treinados", têm de ser "cada vez mais inclusivas e gerar promoção social".