Actualidade

O ministério chinês do Comércio informou hoje que os delegados para as negociações comerciais entre China e Estados Unidos falaram por telefone e concordaram em continuar a trabalhar na conclusão de um acordo preliminar.

Em comunicado, o ministério esclareceu que o vice-primeiro-ministro chinês Liu He falou com o representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

A agência noticiosa oficial Xinhua detalhou que os dois lados se "comprometeram a resolver questões relacionadas às principais preocupações um do outro (...), chegaram a um consenso sobre a solução adequada para essas questões e concordaram em manter a comunicação sobre os restantes problemas durante o processo de consultas para a conclusão de um acordo Fase 1".