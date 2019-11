Actualidade

O filme "Especial de Natal: se beber, não ceie" da produtora brasileira Porta dos Fundos ganhou na segunda-feira o prémio de "melhor comédia" nos Emmy Internacional.

A telenovela portuguesa "Vidas Opostas", produzida pela SP Televisão e exibida na SIC, estava entre os nomeados aos prémios de televisão Emmy Internacional, cujo vencedor da categoria Telenovela foi a produção colombiana "La Reina del Flow".

"Vidas Opostas", escrita por Alexandre Castro e protagonizada por Sara Matos, Joana Santos, Diogo Amaral, João Jesus e Renato Godinho, disputava a categoria Telenovela com "The River", da África do Sul, "La Reina del Flow", da Colômbia, e "100 Dias para Enamorarse", da Argentina.